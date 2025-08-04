За неделю мошенники похитили у тюменцев более 30 миллионов рублей

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадали 80 жителей Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Всего за неделю было похищено свыше 30 млн руб. Наибольшая сумма похищенных средств составляет 5,5 млн руб.

Так, неизвестный позвонил на сотовый телефон пенсионерки, проживающей в областном центре, и, представившись сотрудником ФСБ, под предлогом непривлечения к уголовной ответственности убедил потерпевшую передать неизвестному и перевести на банковский счет неустановленного банка свои сбережения.

Прокуратура Центрального административного округа г. Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.