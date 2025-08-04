Вода ушла из затопленных домов в Туапсинском районе Краснодарского края

Дома и придворовые территории в Туапсинском районе Краснодарского края освободились от воды. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве добавили, что специалисты очищают участки от наносов и иловых отложений.

При этом отмечается, что прогноз остается неблагоприятным, поэтому спасатели аэромобильной группировки МЧС останутся на месте для оказания помощи населению.

Ранее в Туапсинском округе Краснодарского края ввели режим ЧС из-за ливней и подтоплений.

Как заявил в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев, в селе Дефановка подтопило 25 домов, в Молдавановском — девять домов и 25 придомовых территорий, в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий. В школах поселков Новомихайловский и Джубга открыты пункты временного размещения.

Непогода также затронула город Горячий Ключ, а в селе Фанагорийском из-за резкого подъема реки Чепси подтопило улицы Калинина и Лесную.