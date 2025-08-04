В Челябинской области из-за обрыва провода, незаконно размещенного на опоре ЛЭП, пострадал ребенок

Несогласованное с энергетиками размещение линии связи стало причиной инцидента, в результате которого пострадали ребенок в Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе компании "Россети Урал", в поселке Потанино Копейского городского округа во время ДТП произошло повреждение узла крепления бесхозяйной линии связи, установленной с нарушениями прямо под шиферное покрытие крыши рядом стоящего дома. В результате падения обломившегося куска шифера получила травмы - гематому и порез - девочка 8 лет. После оказанной первой помощи и медицинского обследования ребёнок находится дома.

Энергетики "Россети Урал" неоднократно предупреждали о том, какой вред наносит незаконно размещенное на энергообъектах оборудование. Данный инцидент - яркий пример того, что с нарушениями смонтированные ВОЛС - угроза жизни и здоровью населения. В течение нескольких лет ведётся упорная борьба с незаконным размещением линий связи на электрооборудовании.

Размещение оборудования связи, в том числе волоконно-оптического кабеля, на опорах воздушных линий электропередачи (ЛЭП), без получения от энергетиков технических условий, проведения расчета допустимой нагрузки на опоры может стать причиной технологических аварий. Нелегальные подвесы препятствуют проведению технического обслуживания и ремонтных работ, что приводит к увеличению времени восстановления электроснабжения потребителей, существенно увеличивает риск несчастных случаев как среди персонала, так и среди населения.