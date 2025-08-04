В 2026 году на рынке труда будут востребованы IT-специалисты

В 2026 году в России на рынке труда будут востребованы IT- и цифровые специалисты, инженеры и технические кадры, медицинские работники нового профиля.

Как заявил руководитель международного агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян, из-за повсеместной цифровизацией также будут востребованы разработчики ПО, специалисты по искусственному интеллекту, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности. Кроме того, будут требоваться инженеры и технические специалисты, это связано с развитием промышленности и робототехники.

В следующем году будут востребованы эксперты в области образования и переквалификации, экологи и специалисты по устойчивому развитию, HR-аналитики, бизнес-аналитики и специалисты по технологическим инновациям.

Наряду с традиционными врачами рынок труда будет нуждаться в специалистах по телемедицине, биоинформатике, IT-внедренцах в медицине, сообщает "Прайм".

Напомним, с начала 2025 года в России почти вдвое выросло число предприятий, которые планируют сокращения работников (11,5% против 6,9%), об этом говорится в обзорном докладе Центрального банка России о состоянии экономики в регионах. Также до 65% выросло число компаний, которые не планируют изменения числа сотрудников.