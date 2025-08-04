Китай изучает способы уничтожения спутников Starlink

Ученые из Китая разрабатывают способы, которые позволят противодействовать спутникам Starlink бизнесмена Илона Маска.

Власти обеспокоены, что космические аппараты будут использоваться в военной сфере и для шпионажа, сообщает Associated Press. Среди таких разработок называются подводные лодки-невидимки, оснащенные космическими лазерами, саботаж цепочек поставок и ударные спутники с ионными двигателями. Правительство Китая и военные ученые опубликовали десятки статей в публичных журналах, в которых рассматриваются способы обнаружения и уничтожения спутников Starlink.

Опасения Китая в основном обусловлены тесными связями компании с разведкой и оборонным ведомством США, а также ее растущим глобальным присутствием. США интегрируют технологию Starlink в военно-космические системы, чтобы получить стратегическое преимущество над противниками.

Ранее в работе спутникового интернета Starlink произошел глобальный сбой.