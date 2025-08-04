В Туапсинском округе Краснодарского края введен режим ЧС из-за ливней и подтоплений

В Туапсинском округе Краснодарского края ввели режим ЧС из-за ливней и подтоплений.

Как заявил в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев, в селе Дефановка подтопило 25 домов, в Молдавановском — девять домов и 25 придомовых территорий, в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий. В школах поселков Новомихайловский и Джубга открыты пункты временного размещения.

Непогода также затронула город Горячий Ключ, а в селе Фанагорийском из-за резкого подъема реки Чепси подтопило улицы Калинина и Лесную.

Ранее глава Горячего Ключа Сергей Белопольский заявил, что резкий подъем воды в реке Чепси был связан со смерчем, пришедшим со стороны моря. Затопило первый брод на пути в урочище Поднависло, где находилось около 15-20 туристов. На место направили сотрудников МЧС.

По данным МЧС России, последствия непогоды на Кубани устраняют более 150 специалистов и 44 единицы техники. Синоптики предупредили местных жителей о возможных смерчах над морем и вероятности выхода малых рек из русел.