Зеленский: Готовится обмен еще 1200 военнопленными с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram о готовящемся обмене с Россией 1200 военнопленными.

По его словам, такая договоренность имеется, в настоящее время осуществляется работа над списками. Глава государства также написал о работе над "разблокировкой" возвращения на Украину гражданских лиц.

Зеленский указал, что обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем офиса Андреем Ермаком исполнение договоренностей, достигнутых на встречах с Москвой в Стамбуле подготовку нового раунда переговоров.

Ранее Зеленский оперативно отреагировал на заявления Владимира Путина и Александра Лукашенко по поводу возможности проведения встреч глав России и Украины.