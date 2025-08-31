СМИ: Идентифицировать исполнителя ликвидации Андрея Парубия невозможно

01 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия В бывшем СССР За рубежом
Фото: Накануне.RU

СМИ: Идентифицировать исполнителя ликвидации Андрея Парубия невозможно

Идентифицировать исполнителя ликвидации бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, невозможно из-за того, что его лицо было закрыто шлемом на записях с камер видеонаблюдения, сообщают РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Исполнитель ликвидации Парубия тщательно спланировал пути отхода, чтобы скрыться через слепые зоны в системе уличного видеонаблюдения, и в одной из таких зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором передвигался.

Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".

Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.

Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота во время трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

Теги: Андрей Парубий, убийство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети