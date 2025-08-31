СМИ: Идентифицировать исполнителя ликвидации Андрея Парубия невозможно

Идентифицировать исполнителя ликвидации бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, невозможно из-за того, что его лицо было закрыто шлемом на записях с камер видеонаблюдения, сообщают РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Исполнитель ликвидации Парубия тщательно спланировал пути отхода, чтобы скрыться через слепые зоны в системе уличного видеонаблюдения, и в одной из таких зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором передвигался.

Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".

Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.

Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота во время трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.