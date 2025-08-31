Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, сообщают РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

"Да, очень подробно наш президент, прежде всего, общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", — приводит издание его слова.

Ранее Путин и председатель КНР кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС. Также Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики пообщались тет-а-тет. Как отметил российский лидер перед началом встречи, он и Пашинян давно не проводили переговоры, поэтому у них накопилось много двусторонних, региональных и международных вопросов.

Также Путин пообщался с Токаевым. На приеме лидеры сидели рядом с друг другом и имели возможность поговорить.