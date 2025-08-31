В Нижегородской области прокуратура контролирует расследование смерти мужчин от алкоголя

В Нижегородской области прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчины отравились в Балахне, в доме по ул. Чапаева.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ход и результаты расследования взяты на контроль областной прокуратурой.

Telegram-канал 112 сообщает, что следователи успели опросить одного из отравившихся суррогатным алкоголем за несколько минут до смерти.

"Мужчины выпивали в общежитии на Чапаева. Следователи смогли опросить пострадавшего — он рассказал им детали вчерашнего вечера. Сразу после разговора с органами мужчина скончался, врачи не смогли ему помочь. Региональная прокуратура взяла на контроль ход дела. Роспотребнадзор устанавливает происхождение суррогатного алкоголя", - говорится в сообщении.