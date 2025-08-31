Владимир Путин принял участие в приеме для глав делегаций стран-участниц ШОС

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном приеме для глав делегаций стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованном хозяином саммита - председателем КНР Си Цзиньпином.

Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре "Мэйцзян" в китайском Тяньцзине.

Глава российского государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин кратко пообщались "на ногах" перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС, сообщают РИА Новости. Путин и Си Цзиньпин приветствовали друг друга рукопожатием. Российского лидера председатель КНР встречал со своей супругой Пэн Лиюань.