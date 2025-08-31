В Нижегородской области пять человек скончались от отравления суррогатным алкоголем

В Нижегородской области по факту отравления пяти человек суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области по факту отравления пятерых жителей города Балахны суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 августа текущего года в медицинское учреждение Балахны доставлены трое мужчин и женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем, где несмотря на оказанную медицинскую помощь скончались. Еще один мужчина скончался в квартире дома на улице Чапаева города Балахны Нижегородской области.

В рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель.

Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.