Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России по делу о госизмене, сообщают РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гранникова О. С.

Ему вменяется статья 275 УК РФ - госизмена или шпионаж, то есть выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.

Санкция статьи предусматривает наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы.