Правительство РФ с 1 сентября текущего года разрешило применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда

Правительство РФ с 1 сентября текущего года разрешило применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности, сообщает ТАСС.

Так, при оформлении проездного документа на поезд дальнего следования будет допускаться идентификация и аутентификация пассажира с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" и государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" при наличии у перевозчика технической возможности.

В РЖД отмечали, что посадка в поезд по биометрии - это дополнительная опция, паспорт в поездке все равно необходимо иметь при себе.

"Российские железные дороги" (РЖД) с Минцифры и Минтрансом всесторонне прорабатывают посадку пассажиров в поезд по биометрии. После урегулирования всех вопросов, РЖД протестируют технологию на одном из действующих маршрутов. После получения результатов холдинг примет решение о ее дальнейшем масштабировании.

Ранее сообщалось, что технология посадки в поезд по биометрии станет широко распространенной в России к 2028-2029 годам.