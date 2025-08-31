Министерство образования проводит проверку из-за нападения на девочку в поезде из Анапы в Екатеринбург

Министерство образования Свердловской области выясняет обстоятельства инцидента, случившегося в поезде из Анапы в Екатеринбург, где во время поездки сопровождающая вылила на одну из девочек воду из бутылки, сообщают РИА Новости.

По данным издания, министерство образования региона выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в вагоне. Женщина была сопровождающей - ее наняли на период поездки. Она не является педагогом.

Каждую организованную группу сопровождают сотрудники полиции, ими составлен акт по произошедшей ситуации. Там отметили, что по возвращению поезда в Екатеринбург будет проводиться дополнительная проверка действий сопровождающего лица и приняты соответствующие решения.