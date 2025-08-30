Житель Иркутска похитил в Москве криптовалюту на сумму более 21 млн рублей

В Москве задержан подозреваемый в краже криптовалюты на сумму более 21 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВД по ЦАО столицы, задержанный был коллегой потерпевшего и работал в пункте обмена криптовалюты в офисе на Пресненской набережной.

"Обмен валют происходил посредством криптокошелька, открытого на работодателя. Используя рабочий ноутбук, фигурант осуществил несанкционированный перевод криптовалюты, принадлежащей потерпевшему, на два подконтрольных ему счета, после чего скрылся. Материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил более 21,4 млн рублей", - рассказали в полиции.

Сотрудники уголовного розыска в одном из московских аэропортов задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний уроженец Иркутска, временно проживавший в столице.

Возбуждено уголовное дело. На время следствия фигурант будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.