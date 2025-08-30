"С Трампом все в порядке": в США опровергли слухи о возможной смерти президента

Президент США Дональд Трамп жив, никаких проблем со здоровьем у него нет. Об этом заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американского Белого дома.

Как пишет РИА Новости, в субботу на западных платформах социальных сетей активно распространялись слухи о возможной смерти президента США.

"С Трампом все в порядке. Сегодня утром мы собираемся на игру в гольф", - сообщил чиновник США.

Накануне вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс объявил, что если вдруг с 79-летним Трампом "что-то случится", то он, Вэнс, сам готов взять на себя обязанности главы государства.