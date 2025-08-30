Во Львове застрелен бывший спикер Верховной Рады Украины Парубий

Бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий убит. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на украинские издания.

Утверждается, что Парубия застрелили во Львове. Сообщается, что убийцей был курьер службы доставки. Отмечается, что в результате полученных ранений Парубий погиб на месте.

Напомним, в 2020 году Андрей Парубий призывал украинского президента Владимира Зеленского немедленно покинуть свой пост.

Стоит отметить, что чуть больше года назад во Львове была застрелена бывший депутат Рады, известная нацистка Фарион.