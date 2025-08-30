В России подтвердился второй завозной случай лихорадки чикунгунья

В России официально подтвержден второй завозной случай лихорадки чикунгунья. Об этом Накануне.RU сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, после выявления первого завозного случая, а также работы с контактными лицами, были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. Все они члены одной семьи и вместе отдыхали на Шри-Ланке.

"Результаты обследования с использованием ПЦР-теста в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора оказались положительными на вирус чикунгунья еще у одного из них. Биоматериал отправлен в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора для подтверждения диагноза", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас проводится исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой. В Роспотребнадзоре заверили, что риск распространения инфекции в стране отсутствует – лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых, и количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности.

Ранее сообщалось, что двое российских туристов со Шри-Ланки были госпитализированы с подозрением на лихорадку денге.