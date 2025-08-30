Бастрыкину доложат о преследовании жительницы Челябинской области бывшим мужем

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с преследованием жительницы Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в социальных медиа появилось обращение жительницы города Бакал Саткинского района к Бастрыкину. Челябинка утверждает, что бывший гражданский муж преследует ее и угрожает расправой. Она отмечает, что опасается и за жизнь своей малолетней дочери, поскольку мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством". Глава Следственного комитета поручил и.о. руководителя СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

