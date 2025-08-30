На Крымском мосту полностью ликвидировали очереди из автомобилей

В субботу, 30 августа, на Крымском мосту полностью ликвидированы очереди машин к досмотровым пунктам. Об этом сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"9:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Как напоминает "Интерфакс", количество машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило тысячу к вечеру 27 августа. В ночь на 28 августа она незначительно снизилась, а затем вновь превысила тысячу.

24 августа движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.