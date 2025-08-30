Юрий Моисеев поздравил земляков с 654-летием города Калуги

Городу Калуге исполнилось 654 года.

"Калуга – не просто точка на карте. Это наш общий дом и только вместе мы сможем сделать так, чтобы город процветал и благоустраивался, чтобы мы все могли уверенно смотреть в будущее. Калуга – дом для трудолюбивых, искренних, добрых людей. Жителей нашего города всегда отличало гостеприимство, открытость и радушие", - отметил в своем поздравлении землякам Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Он также поблагодарил калужан - участников СВО: "Низкий поклон защитникам Отечества, волонтёрам и всем, кто сегодня помогает участникам специальной военной операции. Особая благодарность тем, кто своим трудом, активной позицией и участием в благоустройстве делает Калугу с каждым годом более красивой, комфортной и зеленой".

В своем поздравлении Юрий Моисеев обратился со словами благодарности ко всем горожанам: "Друзья, в эти праздничные дни от имени Городской Думы города Калуги примите слова благодарности за ваш труд, за искреннюю любовь к родному городу. Желаем всем счастья, благополучия, сил и вдохновения для новых добрых дел и свершений!"