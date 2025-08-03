В Санкт-Петербурге арестовали родителей, которые пытались сжечь труп новорожденного

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирины Костиной и Игоря Солдатова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп.в, ж ч.2 ст.105 УК РФ, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, 1 августа, около 17.40 Костина на ул. Березовой в Санкт-Петербурге, действуя вместе с Солдатовым неустановленным способом убили новорожденного ребенка. Чтобы скрыть преступление фигуранты поместили его тело в металлическую бочку и сожгли останки.

2 августа фигуранты были задержаны, им предъявлено обвинение. Костина возражала против удовлетворения ходатайства следователя. Адвокат обвиняемой пояснила, что ее подзащитная вину признала частично, умысла на убийство ребенка у нее не было, просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Солдатов также возражал. Его защитник просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, избрать более мягкую меру пресечения.

По решению суда они останутся под стражей до 30 сентября.