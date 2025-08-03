В Кургане произошел пожар на газораспределительной подстанции

В Кургане произошел пожар на газораспределительной подстанции на ул. Б. Петрова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Курганской области.

Участие в тушении возгорания приняли 42 специалиста и девять единиц техники. В превентивных целях из соседнего дома по ул.Чернореченская было эвакуировано 235 человек, 20 из которых дети.

В 20.42 пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет. Эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры.