На Камчатке слышен гул и раскаты со стороны вулкана Камбального

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук Алексей Озеров прокомментировал активизацию вулканов на Камчатке. Интервью опубликовал в своем Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что наблюдается прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением и активизацией вулканов.

"30 июля произошло мощное землетрясение. Практически одновременно значительно повысилась активность вулканов. Извержения мы связываем с землетрясением, которое активизировало магматические очаги, «накачало» в них дополнительную энергию", - сказал Озеров.

Первым активизировался вулкан Авачинский. Над его кратером поднялись парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров. Следующим отреагировал Ключевской: образовалась пепловая колонна до шести километров, на склон начал изливаться лавовый поток. 3 августа активизировался вулкан Крашенинникова, молчавший примерно с 1400 года. Извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану.

"Активизация вулкана связана с тем, что произошло мощное землетрясение, которое активизировало магматические очаги, накачало их дополнительной энергией. <...> Извержение началось сегодня ночью из вершинного кратера и одновременно открылась трещина по вулкану и из этой трещины поднимается в настоящее время парогазовое выделение. Во время вскрытия трещины было выброшено большое количество пепла. Оно достигло долины гейзеров, в долине гейзеров все ощутили и пепел, и запах газа", - сообщил ученый.

Он отметил, что извержение не очень сильное - от вулкана до долины гейзеров 30 километров и прямой опасности долине гейзеров нет. Необходимо оперативно проводить исследования.

В поселке Озерная эпизодически слышен гул и раскаты со стороны вулкана Камбального. Высока вероятность того, что и он вошел в стадию извержения под влиянием сейсмических событий 30 июля.