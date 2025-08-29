Ушло в суд уголовное дело Дмитрия Быкова*

Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего Дмитрия Быкова*.

По версии следствия, в октябре 2023 г. Быков*, будучи за границей, разместил на одном из видеохостингов ролик со своим интервью, в котором есть ложная информация о действиях армии России против мирного населения в ходе специальной военной операции. Кроме того, Быков* в феврале 2025 г. опубликовал два материала в одном из мессенджеров без "плашки" иноагента.

Уголовное дело рассмотрит Черёмушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствии подсудимого, находящегося в розыске. Писатель заочно арестован, сообщает прокуратура Москвы.

*внесен в реестр иностранных агентов