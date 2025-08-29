29 Августа 2025
в россии
Общество В России
Фото: Накануне.RU

РЖД сдвинули срок введения возможности посадки в поезда по биометрии

В РЖД запустят посадку в поезда дальнего следования позже, чем ожидалось (1 сентября). Пока надо иметь при себе паспорт.
"Мы рассматриваем биометрию как дополнительную опцию к существующему порядку посадки на поезд. Поэтому предлагаем нашим пассажирам с собой брать по-прежнему паспорт и спокойно садиться на борт поезда. Это заработает позднее", - сказал РИА Новости замгендиректора компании Евгений Чаркин в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд. Новая опция будет доступна при наличии технической возможности у перевозчика. Правила будут действовать в том числе для высокоскоростного железнодорожного транспорта. При этом традиционные способы оформления билета и посадки на поезд также сохранятся.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.08.2025 09:44 Мск В России пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрию
Ранее 17.02.2025 10:28 Мск В России разрешили применять биометрию для посадки на поезд
Ранее 21.02.2024 02:09 Мск РЖД тестирует посадку в поезд по QR-коду
Ранее 26.12.2023 13:25 Мск В России расширят эксперимент по посадке на скоростные поезда по биометрии

