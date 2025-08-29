Патрушев счёл важными игры учеников инженерных классов

Помощник президента России Николай Патрушев высказался о роли игр в школьных инженерных классах. Политик полагает, что игровые моменты в обучении способствуют развитию у детей интереса к науке и технике.

Выступая на заседании Морского совета при губернаторе Ленинградской области, Патрушев счёл важным внедрение в образовательные программы инженерных классов методик, стимулирующих интерес школьников к обучению, пишет РИА Новости.

Иных деталей политик не привёл.