SHOT: Неизвестный взорвал гранату в многоэтажке в Туле

Взрыв произошел в жилом доме в Туле, сообщает SHOT.

Инцидент случился на улице Кутузова. По данным телеграм-канала, неизвестный взорвал гранату в многоэтажке. Пострадала девушка, которая стояла рядом. Предварительно, она получила осколочные ранения.

В начале августа в Куркинском районе Тульской области произошел взрыв, в результате которого погибли четверо мужчин. Местные СМИ сообщали, что в руках одного из них взорвалась гранат. Якобы до этого между мужчинами произошел конфликт.