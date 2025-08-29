Генпрокуратура хочет национализировать издательство "Музыка"

Генпрокуратура России подала иск в арбитражный суд к гендиректору музыкального издательства "Музыка" Марку Зильберквиту и его семье. Надзорное ведомство, как пишут СМИ – по личному поручению генпрокурора Игоря Краснова, - требует национализировать крупнейшее в стране собрание нотных изданий.

"Музыка" уже была однажды национализирована. До 1918 года это была нотоиздательская фирма "П. Юргенсон". В советское время - ведущее в стране издательство в сфере музыкально-педагогической литературы, нот и книг по всем основным направлениям музыкального творчества.

Генпрокуратура провела проверку и считает, что Зильберквит "захватил" коллекцию нотных изданий, собранных более чем за сотню лет. Государство и артисты теперь должны заключать с ним контракты и платить за допуск к объектам культурного наследия. Надзорное ведомство полагает, что из-за цен, установленных издательством на использование материалов, граждане и бюджетные организации вынуждены искать этот контент в интернете, в том числе на пиратских площадках.

По мнению ГП, Зильберквит незаконно приватизировал издательство, учредив для этого две фирмы, одна из которых получила на аукционе все акции "Музыки". Также надзорное ведомство беспокоит тот факт, что гендиректор издательства является гражданином США.