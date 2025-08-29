Ключевые отрасли промышленности Среднего Урала переживают спад в 2025 году

В ключевых отраслях промышленности Свердловской области наблюдается заметный спад. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата. Например, к июлю 2025 года в сфере водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также в деятельности по ликвидации загрязнений удалось достичь только 75,2% от показателей прошлого года. Незначительное снижение присутствует и в сфере добычи полезных ископаемых - 96,5%, а также в обеспечении электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха - 98,4% от того, что демонстрировали результаты за январь-июль 2024-го.

Хуже всего дела обстоят на производстве кожи и изделий из кожи. Там индекс производства снизился на 25,8%. За ним идет производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - на 25,5%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 22,4%, в деятельности полиграфической и копировании носителей информации - на 15,1%, производстве текстильных изделий - на 12,1%.

Что касается металлургического производства, которым славится регион, его индекс за январь-июль 2025 года составил только 91,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Оборот организаций области в январе – июле 2025 г. составил 7 101,6 млрд рублей и снизился по сравнению с январем – июлем 2024 г. в действующих ценах на 3,1%. На долю промышленных производств в январе – июле 2025 г. приходилось 41,1% от общего оборота всех организаций области", – отмечают в Свердловскстате.

Стоит отметить, что, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат - то есть прибыль (убыток) до налогообложения некоторых организаций в действующих ценах также не дотягивает до результатов 2024 года и составляет от них лишь 92,4% или 279 млрд 42 млн рублей. Речь идет как о сельском и лесном хозяйстве, включая охоту, рыболовство и рыбоводство, где доля убыточных организаций в общем числе составляет 10,8%, добыче полезных ископаемых - 50%, и водоснабжении - 58,7%, так и об образовании - 38,2%, деятельности в сферах здравоохранения - 12,8% и культуры - 15% и предоставлении прочих видов услуг - 45,5%.

Общая сумма убытков к июлю 2025 года составила 87 млрд 357,2 млн рублей.