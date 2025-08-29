ГАИ в Москве поймала подростков, которые катались на электросамокате впятером

В Москве ГАИ установила личности подростков, которые катались на арендованном (естественно – в нарушение правил) электросамокате впятером. Их засекли на тротуаре улицы Зои и Александра Космодемьянских.

"Двое несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Еще трое несовершеннолетних на момент правонарушения возраста привлечения к административной ответственности не достигли. Материалы в отношении их родителей (законных представителей) направлены на рассмотрение в КДНиЗП для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ", - сообщили в автоинспекции столицы.