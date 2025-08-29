Прах Плисецкой и Щедрина развеют над Россией

Скончавшегося сегодня композитора Родиона Щедрина кремируют, а его прах вместе с прахом Майи Плисецкой – его супруги – развеют над Россией. Муж и жена составили такое завещание при жизни, в 2015 году, когда умерла великая балерина, его обнародовал на тот момент гендиректор Большого театра Владимир Урин.

"Тела наши после смерти кремировать, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто проживет дольше, или в случае нашей одновременной кончины, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией", - цитирует завещание РБК.

Щедрин скончался в клинике в Мюнхене на 93-м году жизни после продолжительной болезни.