Глава Екатеринбурга утвердил бесплатный проезд для детей от 7 до 18 лет
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому с 1 сентября дети от 7 до 18 лет смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Для этого учащимся нужно предоставить документы, подтверждающие их льготный статус контролерам или кондукторам. Это – справка, билет учащегося или студенческий билет, а также электронная карта учащегося.
Право на льготу имеют учащиеся:
- в детских садах;
- в школах;
- в колледжах и других средних специальных учебных заведениях;
- на дополнительных образовательных программах.
Если же учащийся захочет приобрести проездной на все виды транспорта, в том числе и метро, он будет стоить всего 200 рублей. Стоит отметить, что для детей младше 7 лет проезд в общественном транспорте по-прежнему останется бесплатным.
Напомним, что такой льготы для детей нет ни в одном городе страны. Бесплатный проезд позволит учащимся не только свободно ездить до детсадов, школ или колледжей, но и посещать музей, театры или просто передвигаться по городу.
Отметим, что и в других городах региона вскоре могут ввести бесплатный проезд для детей. Такую задачу перед главами городов поставил врио губернатора Денис Паслер.