Глава Екатеринбурга утвердил бесплатный проезд для детей от 7 до 18 лет

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому с 1 сентября дети от 7 до 18 лет смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Для этого учащимся нужно предоставить документы, подтверждающие их льготный статус контролерам или кондукторам. Это – справка, билет учащегося или студенческий билет, а также электронная карта учащегося.

Право на льготу имеют учащиеся:

в детских садах;

в школах;

в колледжах и других средних специальных учебных заведениях;

на дополнительных образовательных программах.

Если же учащийся захочет приобрести проездной на все виды транспорта, в том числе и метро, он будет стоить всего 200 рублей. Стоит отметить, что для детей младше 7 лет проезд в общественном транспорте по-прежнему останется бесплатным.

Напомним, что такой льготы для детей нет ни в одном городе страны. Бесплатный проезд позволит учащимся не только свободно ездить до детсадов, школ или колледжей, но и посещать музей, театры или просто передвигаться по городу.

Отметим, что и в других городах региона вскоре могут ввести бесплатный проезд для детей. Такую задачу перед главами городов поставил врио губернатора Денис Паслер.