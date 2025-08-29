Кравцов: Вместо обществознания выпускники будут сдавать историю

Прорабатывается вопрос о том, чтобы в перспективе выпускники школ вместо обществознания сдавали историю. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Если это произойдет, то точно не в следующем году, пообещал он. До 1 сентября должны быть опубликованы демоверсии по всем предметам ЕГЭ. И все смогут увидеть, что никаких серьезных изменений в наступающем учебном году в ЕГЭ и ОГЭ не будет. Все те же два обязательных ЕГЭ – по русскому языку и по математике, остальные – по выбору.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на днях заявил, что любые новшества будут анонсированы заранее, потому что нельзя, чтобы ученики 10 классов узнавали об изменениях, ведь это может сломать все их планы.

"Если мы вводим что-то новое в ЕГЭ, об этом должны знать ученики 9 классов. Нововведения вступают в силу только через два года. Это справедливо по отношению к обществу... Не волнуйтесь, мы будем регулярно информировать вас о результатах и подробно обсуждать нововведения", – пообещал Музаев.

Это значит, что ЕГЭ по истории вместо обществознания введут не ранее 2028 года, потому что десятиклассники, которые начинают учебу на следующей неделе, будут сдавать ЕГЭ в 2027 году.

Повышение значимости истории в школе началось после начала СВО. Власти озаботились тем, что дети слабо знают историю родной страны, которая в значительной степени формирует идентичность человека и гражданина. Освободившийся час пойдет на дополнительное изучение истории. В 5-8 классах будет по три урока в неделю, в 9 классе - два урока.

Недавно было принято решение исключить обществознание в 6-8 классах, с 2026 года его начнут изучать только с 9 класса (в начинающемся "переходном" году - с 8 класса).