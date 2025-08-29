МККК получил 154 тысячи запросов о пропавших без вести в связи с конфликтом на Украине

Число запросов о поиске пропавших без вести в связи с конфликтом на Украине превысило 154 тысячи, сообщил Международный комитет Красного Креста (МККК).

Отмечается, что речь идет о людях с обеих сторон линии фронта. Большинство запросов касаются участников боевых действий, погибших или пропавших без вести, пишет ТАСС.

В мае сообщалось, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ во взаимодействии с МККК и омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом нашли около шести тысяч без вести пропавших на СВО.