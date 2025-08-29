Игорь Бабушкин: 8 школ откроются в День знаний после капитального ремонта

В День знаний после капитального ремонта в Астраханской области откроется 8 школ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

По его словам, одна из школ - "Бузанская ООШ" в Красноярском округе. Специалисты привели в порядок фасад, внутренние помещения и прилегающую территорию. В учреждение закупили мебель и современное оборудование, в том числе интерактивные доски. Здание 1972 года постройки получило новую жизнь благодаря нацпроекту "Молодёжь и дети".

"Особое внимание уделяем детям с ограниченными возможностями здоровья. Ведь они наравне с другими ребятами должны иметь возможность получить качественное образование, независимо от того, живут в областном центре или в отдаленном селе. Так, в школу приобрели интерактивные 3D карту и песочницу, логопедическое зеркало и удерживающее устройство для одной из учениц", - рассказал глава области.