1 сентября в Москве линейки у школ будут только для первоклассников

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, 1 сентября в Москве пройдут только для первоклассников. Их проведут на улице возле школ или в школьных дворах. Для всех остальных классов линейки будут проводиться внутри зданий, сообщила вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что в первый класс в Москве в этом году пойдут почти 100 тыс. детей, а в целом по России – около 1,5 млн.

В последние годы практика отказа от общешкольной линейки в День знаний у здания школы стала встречаться все чаще. Власти объясняют это заботой о безопасности школьников, учителей и родителей.