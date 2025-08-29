Паслер распорядился о бесплатном проезде для школьников во всех городах региона

Все школьники Свердловской области, возможно, будут ездить бесплатно. Такую задачу перед главами городов поставил врио губернатора Денис Паслер.

Мера будет прорабатываться теми городами, в которых есть муниципальный общественный транспорт.

Ранее, напомним, он поручил сделать транспорт бесплатным для школьников и студентов колледжей Екатеринбурга с 1 сентября. В столице Урала это проще реализовать, поскольку весь городской транспорт обслуживается через брутто-контракты.

"Они быстро должны справиться — но это только один город, область большая, с главами продолжим эту работу. Наша задача — такую систему сделать во всей области, во всех городах, где есть муниципальный транспорт", - распорядился Паслер.