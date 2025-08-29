Власти думают над внедрением "Платона" на региональных и городских дорогах

Система оплаты проезда по региональным и муниципальным дорогам для грузовиков, аналогичная "Платону", может появиться в России. Минтранс говорит, что речи о внедрении системы пока не идет, однако информация о разработке уже есть на сайте Госзакупок.

"Объект закупки - Оказание консультационных услуг по разработке концепции создания и эксплуатации систем взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения транспортными средствами, имеющими максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн", - пишет ТАСС.

Заказчиком системы выступает структура Росавтодора, сумма контракта – более 73 млн руб.

В Минтрансе заявили, что пока оценивают возможное влияние введения платы за проезд на экономику.