Джей Ди Вэнс готов возглавить Америку, если с Трампом "что-то случится"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что со здоровьем его шефа Дональда Трампа все в порядке, но если вдруг с 79-летним президентом США "что-то случится", то Вэнс готов взять на себя обязанности главы государства.

На вопрос USA Today о возможности досрочного вступления в должность президента, 41-летний Вэнс ответил, что за последние семь месяцев прошёл "хорошую подготовку на рабочем месте" к этой работе. Впрочем, он добавил: "Президент находится в невероятно хорошем состоянии здоровья. Он невероятно энергичен".

Впрочем, не все в США считают, что Трамп "в расцвете сил". Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности и ярый критик действующего президента Джон Болтон заявил, что во время саммита с Владимиром Путиным Трамп выглядел усталым, ему как будто было трудно ходить.

Пресса также не упустила детали, которые могут указывать на нездоровье американского президента. Так, на тыльной стороне его руки заметили крупную гематому, которую Трамп пытался скрыть с помощью грима. Дошло до того, что журналисты сравнили щиколотки Путина и Трампа и пришли к выводу, что у американского лидера они более отекшие.