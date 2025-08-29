Второй турист со Шри-Ланки госпитализирован с подозрением на лихорадку денге

Второй турист со Шри-Ланки госпитализирован с подозрением на лихорадку денге в Подмосковье, пишет Mash. Он отдыхал вместе с мужчиной, о госпитализации которого сообщалось накануне.

По информации телеграм-канала, 37-летний пациент попал в больницу в состоянии средней тяжести. Оба жителя Балашихи вернулись из отпуска 26 августа, им стало плохо в аэропорту.

Напомним, Роспотребнадзор по Московской области сообщил о выявлении пассажира, прибывшего из Шри‑Ланки, у которого подозревается лихорадка денге. Он был госпитализирован в инфекционное отделение. Взяты все необходимые пробы.