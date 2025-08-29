Минпросвещения запретило начинать уроки в школе раньше 8 утра

Минпросвещения России определило время, раньше и позже которого в школах не могут начинаться и завершаться уроки.

Так, с 1 сентября в российских школах учебный день (вне зависимости от региона) будет начинаться не раньше 8 часов утра и заканчиваться не позднее 19 часов вечера, передает РИА Новости со ссылкой на постановление министерства.

Таким образом, в школах больше не будет так называемых "нулевых" уроков. Обучение в третью смену тоже становится невозможным.

Также Минпросвещения запретило проводить уроки для пятых и девятых классов во вторую смену.

Ранее из отчета Счетной палаты России стало известно, что в каждой второй школе, построенной за последние пять лет, учится больше детей, чем планировалось при строительстве.