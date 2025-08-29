Глава городского самоуправления и Городской Голова Калуги поздравили коллектив "Калужского электромеханического завода"

В преддверии 108-ой годовщины предприятия Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов встретились с руководителями и работниками «Калужского электромеханического завода».

Все 108 лет своей работы завод выпускал важную и востребованную продукцию.

Благодаря ответственности и мудрости руководителей, работников и ветеранов в 90-е годы удалось сохранить не только производственный и кадровый потенциал, но и прекрасные традиции. Молодые сотрудники - продолжатели трудовых династий, погружаются в историю завода, неразрывно связанную с историей всей нашей страны.

В адрес одного из градообразующих предприятий нашего города прозвучали пожелания благополучия, новых успехов и достижений, процветания и долгих лет плодотворной работы!