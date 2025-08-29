Назначена новый заместитель председателя Уральского Сбербанка

Новым заместителем председателя Уральского отделения Сбербанка назначена Анна Салеева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, она будет курировать блок "Корпоративно-инвестиционный бизнес" в Уральском федеральном округе и республике Башкортостан. Александр Нуйкин, который ранее занимал должность заместителя председателя Уральского банка, назначен управляющим Красноярским отделением Сбера.

Салеева окончила Мордовский государственный университет. Начала карьеру в Сбербанке в 2006 году в качестве инспектора отдела кредитования юридических лиц Мордовского отделения. С 2020 по 2022 годы возглавляла Мордовское отделение, а с 2022-го – Пермское.

Имеет ряд наград. Под руководством Анны Салеевой региональные отделения Сбера успешно реализовывали инфраструктурные проекты, среди которых строительство школ и спортивной арены в Пермском крае, открытие социокультурных пространств.