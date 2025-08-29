29 Августа 2025
Фото: Накануне.RU

МИД Украины обвинил главу МИД Венгрии в "моральном разложении"

Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в "моральном разложении", поскольку он занимает принципиальную позицию по вопросу украинских ударов по нефтепроводу "Дружба". Накануне Сийярто заявил, что командиру подразделения ВСУ, который ответственен за атаку по этому энергетическому объекту, запрещен въезд в Венгрию. А он является этническим венгром.
Сийярто говорит, что Будапешт расценивает украинские удары как "атаку на суверенитет Венгрии", поскольку они угрожают энергетической безопасность Венгрии. И Украина прекрасно знает, что эти удары вредят прежде всего Венгрии, а не России. То есть это попытка изменить терактами позицию Венгрии. И каждый, кто посягает на энергетическую безопасность станы и суверенитет, должен ожидать последствий. Они последовали в адрес командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди с позывным "Мадьяр" ("Мадяр").

Сам Бровди уже отреагировал на санкции Будапешта, призвав "засунуть их в задницу", а Сийярто назвал "танцором на костях". Сам он украинец, а приехать на родину своего отца пообещал позже, когда в Венгрии будет другая власть.

А Сибига написал, что это "бесстыдно" - запрещать въезд в страну, когда украинский режим воюет против России. И если для Сийярто трубопровод важнее, чем украинские дети, то это "моральное разложение". А Венгрия "находится на неправильной стороне истории".

Интересно, что Еврокомиссия тоже заявила о недопустимости ударов по нефтепроводу "Дружба" в России, поскольку он является частью европейской энергетической безопасности.

