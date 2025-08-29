Юрий Моисеев принял участие в ежегодной педагогической конференции города Калуги

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в ежегодной городской педагогической конференции «Развитие муниципальной системы образования как ресурс развития общества, региона, муниципалитета».

Этот учительский форум прошел в гимназии номер 24 города Калуги в преддверии начала нового учебного года.

Педагогическое сообщество города Калуги провело подведение итогов минувшего учебного года и обозначило цели и задачи предстоящего.

В ходе педагогической конференции состоялось обсуждение стратегии развития системы городского образования до 2036 года, были обозначены перспективы до 2040 года.