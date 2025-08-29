СМИ: Европейские лидеры обсуждают возможность создания на Украине буферной зоны

Европейские лидеры обсуждают возможность создания на территории Украины 40-километровой буферной зоны в рамках мирного урегулирования, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Газета отмечает, что вариант создания буферной зоны является одним из предложений, изучаемых европейцами, на случай прекращения огня или долгосрочного урегулирования конфликта. Обсуждается вариант переброски в буферную зону от 4 тыс. до примерно 60 тыс. военнослужащих. Politico добавляет, что США, вероятно, не участвуют в этих обсуждениях.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не возьмет обязательства по гарантиям безопасности Украины без понимания условий для завершения конфликта. Именно европейские страны должны взять на себя львиную долю гарантий для Украины. При этом Европа не может дать нормальные гарантии безопасности Украине, писало Politico. Представитель европейских служб безопасности предупредил, что любым силам, развернутым на Украине, понадобится "боевой мандат" для самообороны в случае нового конфликта с Россией, но они не будут отвечать за принуждение к миру, то есть воевать за Украину. Это останется задачей ВСУ.