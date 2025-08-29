29 Августа 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Один шаг до запрета: Киев признал УПЦ "аффилированной" с РПЦ

Служба Украины по этнополитике и свободе совести приняла решение о признании канонической УПЦ связанной с РПЦ. Она признана "аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена" ради защиты действующего "конституционного строя".
Данное решение является последним шагом перед запретом УПЦ. Теперь для этого нет никаких препятствий. Согласно закону, который для этого принимался, служба по этнополитике и свободе совести получает право обратиться в суд с требованием о запрете Церкви, поскольку РПЦ на Украине запрещена. Киевский режим может разорвать все договоры аренды земли или любого имущества, отобрав храмы и монастыри. Правда, специфика ситуации в том, что УПЦ является объединением множества юрлиц - епархий. И судиться по закону нужно с каждой. Но процесс может быть запущен и списком.

Эксперты считают, что возможен и вариант, что вначале режим запретит Киевскую митрополию, чтобы нарушить единство всей УПЦ.

Управляющий делами УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент напомнил, что "экспертиза" чиновников таковой не является, и сейчас идет судебное разбирательство с требованием признать ее недействительной. Служба по этнополитике в своих выводах опирается на российские документы, а не украинские. В Российских документах числятся иерархи УПЦ как члены Священного Синода РПЦ, также Киев ссылается на устав РПЦ, в котором говорится о том, что УПЦ является ее самоуправляемой частью. То есть служба должна отвечать за попытку легализации запрещенной на Украине религиозной организации.

Директор украинского Центра исследования верховенства права и религии юрист Дмитрий Вовк подчеркивает, что киевская власть должна доказать, что УПЦ находится именно в административном подчинении, то есть получает указания из Москвы и проводит их в жизнь. А ограничение религиозных общин на основании канонических норм - это абсурд, потому что по конституции государство отделено от Церкви и оно не может руководствоваться церковными документами при вынесении решений, тем более документами РПЦ, которую запретила на своей территории. Но именно это и происходит.

Напомним, 27 мая 2022 года УПЦ внесла изменения в свой устав о том, что она полностью самостоятельная и независимая. Однако киевский режим эти действия не удовлетворили. Зеленский также постоянно говорит, что Церковь должна быть запрещена.

Теги: УПЦ, украина, церковь


