Армия и ВПК Томская область
Фото: Накануне.RU

Решением губернатора Владимира Мазура размер единовременной денежной выплаты участникам СВО вырос до 2 млн рублей

Размер единовременной денежной выплаты участникам специальной военной операции в Томской области увеличен в два раза.

Губернатор Томской области Владимир Мазур отдал распоряжение увеличить размер до 2 миллионов рублей.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Официальное постановление № 385а уже опубликовано на сайте администрации региона.

Таким образом, добровольцы, которые заключили контракт об участии в специальной военной операции с 1 сентября по 31 октября 2025 года в пунктах отбора, городских и районных военкоматах Томской области, буду получать региональную денежную выплату в размере 2 миллионов рублей.

При этом, в совокупности с федеральной выплатой единовременная поддержка участников СВО в Томской области в общем составит 2,4 миллиона рублей.

Форум "Патриоты Урала" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

«Социальные гарантии военнослужащим, забота о защитниках Родины — это приоритет государственной политики и нашей области», — подчеркнул, комментируя решение о увеличении выплат, губернатор Владимир Мазур.

Стоит пояснить, что эта региональная выплата будет назначаться на основании списков пункта отбора. Соответственно, специального обращения не потребуется.

Добавим, что в Томской области также сформирована и действует комплексная система мер поддержки как участников СВО, так и членов их семей.

Теги: владимир мазур, участники сво, выплаты, сво


